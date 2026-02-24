Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo dell’ultradestra ENS

Roberto Vannacci, ex ufficiale dell’esercito, ha deciso di unirsi al gruppo dell’Europa delle Nazioni Sovrane dopo aver lasciato la Lega e avviato il suo movimento Futuro nazionale. La sua adesione rafforza il fronte sovranista in Europa, portando un volto noto tra i sostenitori delle politiche di chiusura alle influenze esterne. La mossa ha suscitato commenti tra gli esperti di politica europea, che analizzano le possibili ripercussioni di questa scelta.

Il generale Roberto Vannacci, recentemente uscito dalla Lega per fondare il suo movimento Futuro nazionale, entra ufficialmente nel gruppo ESN (Europa delle Nazioni Sovrane ), la famiglia sovranista fondata da Alternative für Deutschland. L'annuncio è stato dato dal capogruppo René Aust durante una conferenza stampa a Bruxelles. Aust: "Un grande onore accoglierti". "Per noi è un grande onore poterti accogliere nel nostro gruppo e puntiamo su una eccellente collaborazione " ha sottolineato il presidente del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), il tedesco René Aust (Afd), in conferenza stampa al Parlamento europeo, accogliendo l'europarlamentare Roberto Vannacci, fuorisciuto dalla Lega (e dal relativo gruppo Patrioti per l'Europa) per fondare il suo movimento Futuro nazionale, nel gruppo.