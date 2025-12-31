È deceduto all’età di 71 anni Isiah Whitlock Jr., attore riconosciuto per il suo ruolo in The Wire e per le numerose interpretazioni in film e serie televisive. La sua carriutta ha contribuito in modo significativo al panorama dello spettacolo statunitense, lasciando un ricordo duraturo tra colleghi e pubblico.

È morto a 71 anni Isiah Whitlock Jr, attore noto per i suoi ruoli in numerosi film e serie televisive di successo come The Wire. Il suo agente rivela che è morto alla vigilia di Capodanno per una malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Isiah Whitlock Jr, star di The Wire e nel cast di ben cinque film di Spike Lee, è morto a 71 anni

Leggi anche: È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È morto l'attore statunitense Isiah Whitlock Jr., noto per la serie “The Wire” e per diversi film di Spike Lee; È morto all’età di 71 anni Isiah Whitlock Jr, attore noto come Clay Davis di The Wire; Isiah Whitlock Jr, star di The Wire e nel cast di ben cinque film di Spike Lee, è morto a 71 anni; Morto Isiah Whitlock Jr, l’attore di The Wire aveva 71 anni.

Morto Isiah Whitlock Jr, l’attore di The Wire aveva 71 anni - È morto a 71 anni Isiah Whitlock Jr, attore noto per i suoi ruoli in numerosi film e serie televisive di successo come The Wire ... fanpage.it