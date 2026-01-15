Fiuggi il braccialetto elettronico lancia l' allarme | si avvicina al lavoro dell' ex moglie e viene arrestato

A Fiuggi, un uomo è stato arrestato dopo aver avvicinato l’ex moglie utilizzando un braccialetto elettronico. Il dispositivo di sorveglianza ha rilevato il suo spostamento e ha attivato le autorità, prevenendo possibili escalation. L’intervento tempestivo ha garantito la sicurezza, dimostrando l’efficacia dei sistemi di monitoraggio nelle situazioni di tutela.

Il sistema di protezione ha funzionato, facendo scattare le manette prima che la situazione potesse degenerare. Nella mattinata di ieri 14 gennaio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi hanno arrestato un uomo di 49 anni, residente nella città termale, per aver violato il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Si avvicina alla sua ex indossando il braccialetto elettronico e viene arrestato Leggi anche: Si nasconde dietro l'auto dell'ex moglie ma suona l'allarme del braccialetto elettronico: arrestato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie a Fiuggi nonostante il braccialetto elettronico, arrestato - Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Fiuggi per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, grazie al braccialetto elettronico. virgilio.it

Troppo vicino all'ex moglie, scatta il braccialetto: arrestato - Nella mattinata di oggi, a Fiuggi, il personale della polizia di stato ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni residente a Fiuggi colto in flagrante durante la violazione delle disposizioni impo ... ciociariaoggi.it

#Fiuggi – Si avvicina al lavoro dell’ex moglie: il braccialetto elettronico lo tradisce, arrestato 49enne | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #arresto #ex facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.