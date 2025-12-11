Terremoto il rischio sismico sugli edifici italiani vale quasi 4 miliardi l’anno

Il patrimonio edilizio italiano affronta una significativa minaccia legata al rischio sismico, con stime che indicano un costo di quasi 4 miliardi di euro all’anno. Questa cifra evidenzia l’importanza di interventi di prevenzione e adeguamento strutturale per tutelare abitazioni e cittadini dagli effetti dei terremoti.

Il rischio sismico legato al patrimonio residenziale italiano pesa per quasi 4 miliardi di euro ogni anno. A essere maggiormente esposte sono Lombardia, Piemonte e Sicilia, le regioni dove si concentra il numero più elevato di edifici in aree ad alta pericolosità. È quanto emerge da un nuovo modello di mappatura del territorio nazionale che integra, in un unico quadro di analisi, rischio sismico, rischio idrogeologico, cambiamenti climatici e consumi energetici del patrimonio immobiliare. Lo studio è stato realizzato dal Dipartimento Casa Italia in collaborazione con Plinivs Aps e messo a punto dal professor Giulio Zuccaro, responsabile scientifico del Centro ricerche Plinivs e ordinario all'Università di Napoli.