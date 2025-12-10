Terremoto il rischio sismico sugli edifici italiani pesa quasi 4 mld l’anno

Il rischio sismico rappresenta una minaccia significativa per gli edifici residenziali italiani, con un costo stimato di quasi 4 miliardi di euro all’anno. Lombardia, Piemonte e Sicilia sono le regioni più vulnerabili, evidenziando l’urgenza di interventi di prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare nazionale.

Roma. Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani pesa quasi 4 miliardi di euro all’anno. Lombardia, Piemonte e Sicilia le regioni con il patrimonio immobiliare più esposto. Ecco cosa emerge dal nuovo modello di mappatura del territorio italiano che mira a integrare il rischio sismico, idrogeologico e climatico e il consumo energetico del patrimonio immobiliare italiano. L’analisi del Dipartimento Casa Italia in collaborazione con Plinivs Aps è stata messa a punto dal professor Giulio Zuccaro, responsabile scientifico Centro ricerche Plinius e ordinario presso l’Università di Napoli, ed è stata presentata questa mattina in occasione della VIII Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica promossa da Fondazione Inarcassa e dai Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it