Gas Sales Bluenergy ripresa degli allenamenti in vista di Milano
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza riprende gli allenamenti lunedì 12 gennaio, in vista della partita contro l’Allianz Milano, prevista per mercoledì 14 gennaio alle ore 19.30 all’Allianz Cloud di Milano. La sfida, valida per la sedicesima giornata del campionato di volley, rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, che si prepara a confrontarsi con un avversario di rilievo nel torneo.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio per preparare la sfida con l’Allianz Milano in programma mercoledì 14 gennaio (ore 19,30 diretta su Dazn e Vbtv) all’Allianz Cloud di Milano e valida per la sedicesima giornata, quinta di ritorno, del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
