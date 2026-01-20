Maltratta e perseguita l' ex compagna dopo la fine della relazione ad Asti scatta l' ammonimento

A Asti, la Polizia di Stato ha emesso un ammonimento a carico di un uomo che aveva perseguitato e maltrattato l'ex compagna dopo la fine della loro relazione. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare comportamenti che minacciavano la sicurezza della donna, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi contro la violenza domestica.

Un uomo è stato destinatario di un provvedimento di ammonimento dopo essere stato ritenuto responsabile di maltrattamenti nel contesto di una relazione affettiva ormai conclusa. Il provvedimento, adottato dalla Polizia di Stato di Asti, è stato disposto dal Questore della Provincia dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e violenza domestica, con l’obiettivo di tutelare le vittime e fermare l’escalation di condotte violente. Maltrattamenti ad Asti La Divisione Anticrimine della Questura di Asti ha raccolto e analizzato diversi elementi che hanno portato all’emissione di un ammonimento nei confronti di un soggetto accusato di maltrattamenti reiterati. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maltratta e perseguita l'ex compagna dopo la fine della relazione ad Asti, scatta l'ammonimento Leggi anche: Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex compagna: denunciato un 41enne Leggi anche: Non accetta la fine della relazione con l'ex compagna e la perseguita: arrestato 39enne La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Perseguita e maltratta l’ex moglie: arrestato 42enne dai Carabinieri di Menaggio; Stalking, la perseguita per mesi con chiamate e messaggi arrivando ad appostarsi ogni giorno sotto casa sua: arrestato un uomo; Centro Valle Intelvi: un anno di persecuzioni alla moglie, finisce ai domiciliari; Maltratta la ex. Minacce di morte: finisce in carcere. Perseguita e maltratta l’ex moglie: arrestato 42enne dai Carabinieri di Menaggio - Il provvedimento riguarda un uomo di 42 anni, residente a Centro Valle Intelvi, ritenuto responsabile di condotte reiterate di maltrattamenti, atti persecutori e gravi minacce di morte nei confronti ... valtellinanews.it PERSEGUITA E MINACCIA L’ANZIANA MADRE PER POCHI EURO: 50ENNE A GIUDIZIO PER STALKING E MALTRATTAMENTI Un anno di vessazioni, richieste asfissianti di denaro e una porta sfondata per appena 50 euro. Si chiude la fase delle indagini p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.