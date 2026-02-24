McKennie Juve è fatta per il rinnovo al 2030 | la firma dopo la Roma ecco quanto guadagnerà

Juventus ha confermato l’accordo con McKennie per il rinnovo fino al 2030, dopo aver concluso le trattative con la Roma. La firma è stata apposta ieri, e il centrocampista riceverà un ingaggio più alto rispetto al passato. La società ha deciso di puntare forte sul giocatore, che ha mostrato continuità nelle ultime stagioni. La decisione definitiva ha fatto discutere tra i tifosi, mentre si attende il comunicato ufficiale.

. Blindato il tuttofare texano. In un presente segnato dalle difficoltà sul campo, la Juventus lancia un segnale di stabilità e programmazione che guarda dritto al 2030. Dopo il rinnovo blindato di Kenan Yildiz, la Continassa è pronta a ufficializzare il prolungamento di un altro pilastro dello scacchiere di Luciano Spalletti: Weston McKennie. L’ accordo è già definito nei dettagli e la firma arriverà all’inizio della prossima settimana, subito dopo la cruciale trasferta dell’Olimpico contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Yildiz Juve, accordo totale e rinnovo blindato: ecco i dettagli sull’intesa. Quanto guadagneràLa Juve ha trovato l’accordo con Yildiz: il rinnovo del contratto è ormai cosa fatta. Rinnovo McKennie Juve, si riapre la pista dopo l’ascesa con Spalletti? La posizione della dirigenza per il futuro dell’americanoIl futuro di Weston McKennie alla Juventus potrebbe riaccendersi dopo la recente ascesa con l'arrivo di Spalletti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: McKennie trascina la Juve, ma per rinnovare vuole il doppio dello stipendio: si tratta; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; McKennie multiuso di Spalletti: perché nella Juve vale come David e Yildiz; Juventus, il 5-2 figlio di un mercato fallimentare: disastro Openda, incredibile McKennie centravanti. MCKennie, rinnovo fino al 2030Juventus, rinnovo McKennie fino al 2030: dopo Yildiz altro colpo per il progetto con Spalletti Dopo Kenan Yildiz, ora tocca a Weston McKennie. La Juventus blinda un altro tassello ... tuttojuve.com Rinnovo McKennie, la data della firmaDopo il rinnovo di Kenan Yildiz la Juventus è pronta a blindare un altro pilastro della rosa di Luciano Spalletti. Non solo il turco, anche McKennie è pronto a prolungare con il club bianconero per ... fantacalcio.it Monta la rabbia de Napoli McKennie firma con la Juve ... #gazzettadellosport - facebook.com facebook #McKennie “multiuso” di Spalletti: perché nella Juve vale come David e Yildiz x.com