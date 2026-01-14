Montero Juve | rinnovo per il difensore della Primavera Arrivata la firma fino al 2028 tutti i dettagli del prolungamento

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Montero, difensore della squadra Primavera. Il nuovo accordo, valido fino al 2028, conferma l’impegno del club nel valorizzare i giovani talenti. Di seguito, tutti i dettagli relativi a questa prolungamento contrattuale.

di Marco Baridon Montero Juve, arriva il rinnovo del contratto per il giovane difensore della Primavera. Arriva la firma fino al 2028: ecco tutti i dettagli del prolungamento. La Juventus mette a segno un colpo importante in ottica futura, consolidando le fondamenta del proprio vivaio con una mossa strategica. Come appreso in esclusiva da , la dirigenza ha concluso positivamente una trattativa che fino a pochi mesi fa appariva decisamente in salita, se non addirittura impossibile. LE ULTIMISSIME SULLA JUVE Quello che agli occhi degli addetti ai lavori sembrava un rinnovo utopico è diventato ufficialmente realtà: Alfonso Montero ha prolungato il suo contratto con il club.

TJ - Rinnovi Juve U20: sorpresa Montero, complicato quello di Sosna - com, in maniera piuttosto sorprendente, si sono riaperti i contatti per il rinnovo di Alfonso Montero (18). tuttojuve.com

Situazione sbloccata e accordo definito: Alfonso #Montero ha firmato il rinnovo con la #Juve fino al 2028 // Complicated situation finally sorted: Alfonso Montero has extended his contract with Juve until 2028 @ilbianconerocom x.com

