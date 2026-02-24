Rinnovo McKennie Juve tutti i retroscena | trattativa andata avanti per più di un anno c’è stato un aspetto positivo per il buon esito

Il rinnovo di McKennie con la Juve deriva dalla lunga trattativa durata oltre un anno, durante la quale la società ha superato la forte concorrenza di club europei di primo piano. La volontà del giocatore di rimanere e l’offerta convincente sono stati i fattori decisivi. La dirigenza ha puntato su un accordo che garantisce continuità al centrocampo. Ora, il club attende la firma ufficiale per completare l’affare.

Rinnovo McKennie Juve, la dirigenza bianconera blinda il centrocampista americano superando la forte concorrenza delle grandi squadre europee. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo non solo per i possibili acquisti, ma anche sul fronte dei fondamentali prolungamenti contrattuali. La Vecchia Signora lavora instancabilmente per blindare i talenti migliori e garantire un'ossatura solida per le prossime stagioni. Tra le situazioni più spinose da risolvere spiccava quella del centrocampista americano, il cui precedente vincolo sportivo risultava pericolosamente in scadenza nel prossimo mese di giugno.