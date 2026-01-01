Rinnovo Yildiz la dirigenza lavora senza sosta per arrivare all’intesa definitiva | c’è un aspetto che fa ben sperare nel buon esito Le ultime

La Juventus prosegue i negoziati per il rinnovo di Yildiz, con la dirigenza impegnata a trovare un accordo soddisfacente. Le trattative sono in corso e un elemento positivo fa ben sperare in un esito favorevole. La società lavora per adeguare l’ingaggio del giocatore ai livelli di Bremer e David, come richiesto dal turco, mantenendo alta l’attenzione sulla conclusione della trattativa.

Rinnovo Yildiz, lavori in corso per il prolungamento: la società tratta per adeguare l'ingaggio ai livelli di Bremer e David come richiesto dal turco. La Juventus ha deciso di accelerare le operazioni per blindare il suo gioiello più prezioso, con l'obiettivo di trasformarlo definitivamente nel volto simbolo del nuovo ciclo bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza della Continassa sta "lavorando attivamente" al rinnovo di Yildiz, una trattativa che va oltre il semplice prolungamento contrattuale e tocca tasti delicati legati allo status e al riconoscimento economico del calciatore all'interno dello spogliatoio.

