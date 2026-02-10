Juve pressing per il rinnovo di McKennie | Ottolini apre la trattativa

La Juventus ha deciso di accelerare sul rinnovo di Weston McKennie. La società ha avviato ufficialmente le trattative, cercando di bloccare il giocatore prima della scadenza del contratto a giugno. Ottolini, il suo agente, ha aperto le negoziazioni, consapevole che il centrocampista è un elemento chiave per lo staff di Spalletti. La volontà della società è chiara: evitare di perderlo a parametro zero e continuare a puntare su di lui.

Il futuro di Weston McKennie entra nella sua fase cruciale. Con il contratto in scadenza a giugno, la Juventus ha rotto gli indugi per evitare di perdere uno dei pilastri della gestione Spalletti a parametro zero. Il forte legame del calciatore con la città di Torino e la sua perfetta integrazione tattica nel nuovo ciclo bianconero sono punti a favore della permanenza, ma la concorrenza internazionale rende la trattativa complessa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha individuato in febbraio il mese decisivo per blindare il centrocampista americano, seguendo la scia del recente rinnovo di Kenan Yildiz.

