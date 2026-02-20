Università Francesco Cerami Udu eletto al comitato consultivo dell' Anvur

Francesco Cerami, rappresentante degli studenti dell’Università di Palermo, è stato scelto per far parte del comitato consultivo dell’Anvur, l’agenzia di valutazione del sistema universitario italiano. La nomina nasce dalla sua esperienza e dalla volontà di portare le voci degli studenti all’interno del organismo che si occupa di valutare le università. Cerami ha già partecipato a diverse iniziative studentesche e ora avrà il compito di contribuire alle decisioni che riguardano la qualità dell’istruzione superiore. La sua presenza rappresenta un passo avanti per il mondo universitario locale.

Un importante riconoscimento per la rappresentanza studentesca dell'Università degli studi di Palermo. Francesco Cerami, consigliere nazionale degli studenti universitari, unico consigliere proveniente da Unipa, è stato eletto nel Comitato consultivo dell'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e nominato presidente della Commissione terza missione del Consiglio nazionale degli studenti universitari. L'elezione rappresenta un risultato significativo per la comunità studentesca palermitana che apre nuovi orizzonti su un sistema di valutazione della didattica che potrà tenere conto delle necessità dell'Ateneo palermitano.