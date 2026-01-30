Ospedale Garibaldi insediato il nuovo comitato consultivo aziendale

Questa mattina all’Ospedale Garibaldi si è svolto l’insediamento ufficiale del nuovo comitato consultivo aziendale. I membri del comitato si sono riuniti per definire le prime decisioni e pianificare gli interventi per i prossimi tre anni. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’azienda sanitaria e di alcuni operatori sanitari, pronti a collaborare per migliorare i servizi offerti ai pazienti.

Sono 24 le associazioni ammesse a far parte dell’organismo, rappresentate dai rispettivi delegati, con l’obiettivo, spiega una nota, di "rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’azienda sanitaria e i cittadini" Si è insediato il nuovo comitato consultivo aziendale dell’ospedale Garibaldi per il triennio 2025–2028. Sono 24 le associazioni ammesse a far parte dell’organismo, rappresentate dai rispettivi delegati, con l’obiettivo, spiega una nota, di "rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’azienda sanitaria e i cittadini". Il comitato consultivo aziendale – ha detto il direttore generale del Garibaldi, Giuseppe Giammanco alla cerimonia di insediamento – rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e confronto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Ospedale Garibaldi

È stato insediato il nuovo comitato consultivo dell’Asp di Catania (CCA), con la rielezione unanime di Pieremilio Vasta come presidente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ospedale Garibaldi

Argomenti discussi: Il futuro della sanità, dalla tecnologia alla sicurezza: la visione dell’ospedale Garibaldi di Catania.

Ospedale Garibaldi, insediato il nuovo comitato consultivo aziendaleSi è insediato il nuovo comitato consultivo aziendale dell'ospedale Garibaldi di Catania per il triennio 2025-2028. (ANSA) ... ansa.it

Il futuro della sanità, dalla tecnologia alla sicurezza: la visione dell’ospedale Garibaldi di CataniaL’Arnas Garibaldi di Catania rivendica un percorso di consolidamento e sviluppo fondato su innovazione, sicurezza e organizzazione. meridionews.it

Un passante è stato aggredito a piazza Garibaldi durante una rapina Picchiato selvaggiamente è finito in ospedale. Arrestato uno dei rapinatori - facebook.com facebook