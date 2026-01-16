Rincari 2025 | Benevento tra le città più virtuose d’Italia

Nel 2025, Benevento si distingue come una delle città italiane più virtuose in termini di aumento del costo della vita. L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la classifica delle città con i rincari più significativi, offrendo un quadro chiaro e dettagliato del panorama economico locale. Questa analisi permette di comprendere meglio le dinamiche di spesa e le sfide affrontate dai residenti in diverse aree del paese.

L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull'inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall'Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024. Vince ancora una volta Bolzano dove l'inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d'Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024.

