Mercato San Severino 1,4 milioni per la chiesa della Santissima Annunziata

Il Ministero della Cultura ha destinato 1,4 milioni di euro per il restauro della chiesa della Santissima Annunziata a Mercato San Severino. Dopo quasi cinquant'anni di attesa, i lavori di recupero nella frazione Costa mirano a riportare l’edificio di culto al suo splendore originale, dopo i danni causati dal terremoto del 1980. Questa iniziativa garantirà la conservazione del patrimonio storico e religioso della zona.

Fondi del Mic per il recupero della SS Annunziata alla frazione Costa. L'edificio attende il restauro completo dal sisma del 1980 Torna a nuova vita la Chiesa della SS Annunziata dopo quasi mezzo secolo di attesa. Il Ministero della Cultura ha stanziato un milione e 400mila euro per il recupero dell'edificio di culto nella frazione Costa, gravemente danneggiato dal terremoto del 1980. Il finanziamento è stato inserito ufficialmente nella Programmazione triennale degli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali. In provincia di Salerno, le risorse ministeriali sono state destinate soltanto a due siti: il Parco Archeologico di Velia e, appunto, la chiesa di Costa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

