Fiamma Olimpica un tedoforo da San Patrignano La storia di Alessandro | La corsa simbolo di rinascita

Il 5 gennaio, Alessandro Carraro, ex ospite di San Patrignano, parteciperà come tedoforo alla Tregua Olimpica per Milano Cortina 2026. La sua corsa con la fiaccola rappresenta simbolicamente la rinascita e il percorso di recupero di oltre 800 persone nella comunità. Un gesto che testimonia il valore della speranza e della rinascita attraverso lo sport, collegando il passato al futuro.

San Patrignano fra i Tedofori della Tregua Olimpica per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il 5 gennaio Alessandro Carraro, ragazzo che ha concluso il percorso, rappresenterà gli oltre 800 ospiti presenti nella struttura correndo con la fiaccola olimpica uno dei tratti finali della tappa Ancona. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

