Legge elettorale La Russa apre al ballottaggio | Spero collaborino tutti alle nuove regole – Il video

Il presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità di introdurre il ballottaggio anche in casi di stretta distanza tra le coalizioni, suggerendo una revisione delle regole elettorali. L'obiettivo è favorire una maggiore collaborazione e chiarezza nel sistema di voto, con l'auspicio che tutte le parti collaborino per definire le nuove norme.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Per quanto riguarda la legge elettorale io farei il ballottaggio anche quando, seppure entrambe le parti avessero superato il 40 per cento che fa scattare il premio di maggioranza, ci fosse tra loro una distanza inferiore di un punto o un punto e mezzo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la tradizionale cerimonia dello "scaldino", lo scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online