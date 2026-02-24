Riforma disabilità l’Inps avvia terza fase sperimentazione dal 1^ marzo

L'Inps ha avviato la terza fase della sperimentazione sulla Riforma della Disabilità, a causa di criticità riscontrate nelle fasi precedenti. Dal 1° marzo 2026, i servizi dell’ente adotteranno nuove procedure per migliorare la valutazione e l’assistenza. Le modifiche riguardano soprattutto la semplificazione delle pratiche e l’introduzione di strumenti digitali. Le nuove modalità saranno testate in diverse regioni italiane per valutare l’efficacia delle innovazioni.

© Lanazione.it - Riforma disabilità, l’Inps avvia terza fase sperimentazione dal 1^ marzo