Riforma disabilità l’Inps avvia terza fase sperimentazione dal 1^ marzo
L'Inps ha avviato la terza fase della sperimentazione sulla Riforma della Disabilità, a causa di criticità riscontrate nelle fasi precedenti. Dal 1° marzo 2026, i servizi dell’ente adotteranno nuove procedure per migliorare la valutazione e l’assistenza. Le modifiche riguardano soprattutto la semplificazione delle pratiche e l’introduzione di strumenti digitali. Le nuove modalità saranno testate in diverse regioni italiane per valutare l’efficacia delle innovazioni.
Arezzo, 24 febbraio 2026 – L'Inps annuncia che, a partire dal 1° marzo 2026, prenderà avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, p reviste dal decreto-legge n. 192026 (art. 7) e in attuazione del decreto legislativo n. 622024, che disciplina organicamente la stessa riforma. L'attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione di disabilità riguarda le seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona, nonché nella Provincia Autonoma di Bolzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPSL’INPS ha annunciato che dal 1° marzo 2026 entrerà in vigore la terza fase della riforma sulla disabilità, a causa della necessità di aggiornare le procedure amministrative.
Disabilità, la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province: dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionaleIl governo ha deciso di estendere la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile a 40 province in più.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Accertamento dell'invalidità e disabilità, in arrivo nuove regole dell'INPS: ecco tutte le novità e cosa devi fare; Saviano (Inps), 'riforma disabilità coinvolgerà a Milano 70mila persone l'anno'; Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 avvio della terza fase di sperimentazione.
Riforma per l’accertamento delle disabilità: dal primo marzo nuove regole in altre 40 provinceI certificati redatti fino al 28 febbraio 2026 con le modalità precedenti, nelle 40 province interessate dalla terza fase, dovranno però essere completati entro la stessa data con l’invio della domand ... laprovinciadivarese.it
Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPSCon il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’avvio, dal 1° marzo 2026, della terza fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo 3 ... orizzontescuola.it
INPS: la riforma dell’accertamento della condizione di disabilità https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-la-riforma-dellaccertamento-della-condizione-di-disabilita - facebook.com facebook
Giornata conclusiva del percorso formativo INPS-Patronati sulla Riforma della #Disabilità, alla presenza del Direttore Centrale Salute e prestazioni di Disabilità INPS Filippo Bonanni. Lavia: "Sinergie virtuose Patronato-INPS fondamentali per costruire un #welf x.com