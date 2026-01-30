Riforma disabilità | Messina tra le 40 province coinvolte nella sperimentazione Pnrr

Messina si prepara a entrare nella lista delle prime 40 province italiane a testare il nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile. La sperimentazione, parte del piano Pnrr, dovrebbe cambiare le modalità di valutazione e rendere più rapido il riconoscimento delle disabilità. Nei prossimi mesi, le commissioni saranno chiamate a mettere in pratica queste novità, che puntano a semplificare le procedure per cittadini e amministrazioni.

