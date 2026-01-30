Riforma disabilità | Messina tra le 40 province coinvolte nella sperimentazione Pnrr
Messina si prepara a entrare nella lista delle prime 40 province italiane a testare il nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile. La sperimentazione, parte del piano Pnrr, dovrebbe cambiare le modalità di valutazione e rendere più rapido il riconoscimento delle disabilità. Nei prossimi mesi, le commissioni saranno chiamate a mettere in pratica queste novità, che puntano a semplificare le procedure per cittadini e amministrazioni.
Dal 1° marzo 2026 il nuovo sistema di accertamento multidimensionale entrerà in funzione in 40 province italiane, con l’obiettivo di arrivare preparati all’implementazione nazionale prevista dal 2027 Messina sarà tra le prime province italiane a sperimentare il nuovo sistema di accertamento dell’invalidità civile e di valutazione multidimensionale previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge Pnrr, che estende la sperimentazione a 40 province a partire dal 1° marzo 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it
