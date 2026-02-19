Disabilità e inclusione la Cgil discute sulla sperimentazione della nuova legge

La Cgil ha avviato un dibattito sulla sperimentazione della nuova legge sulla disabilità, approvata recentemente. La riforma, prevista dal Dlg 6224, entrerà in vigore anche in Sicilia a partire dal prossimo anno. Questa legge mira a cambiare il modo in cui vengono gestiti i servizi per le persone con disabilità, con un focus sull’inclusione reale. In alcune città, già si stanno sperimentando nuovi modelli di assistenza e supporto. La discussione coinvolge attualmente sindacalisti, operatori e familiari.

Per imprimere un segno positivo alla sperimentazione la Cgil propone che “sindacato, associazioni del terzo settore e istituzioni, facciano squadra per garantire la riuscita della sperimentazione” Via alla sperimentazione anche in Sicilia sulla riforma del 2024 (Dlg 6224) che rivoluziona l’approccio al tema della disabilità con l'obiettivo dell'inclusione e del pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali delle persone disabili. Sono incluse nel percorso da settembre scorso la provincia di Palermo e, da marzo di quest’anno, anche quelle di Catania, Messina e Caltanissetta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Disabilità, Caserta inserita nella sperimentazione della legge 'Progetto di Vita'A Caserta parte la sperimentazione della nuova legge per l’invalidità civile.

Umbria, si discute la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblicaIn Umbria, la terza commissione ha dato il via libera al disegno di legge che modifica le norme sull’edilizia residenziale sociale.

