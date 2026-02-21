Riforma sulla disabilità | avvio della sperimentazione nel territorio di Brindisi

Un webinar organizzato dall’Inps ha coinvolto l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brindisi il 20 febbraio, per discutere la nuova riforma sulla disabilità. La sessione ha illustrato le modifiche normative e i criteri di valutazione adottati, con particolare attenzione alle misure di assistenza e supporto nella provincia. La discussione ha attirato numerosi professionisti e operatori sanitari locali, pronti ad applicare le nuove linee guida sul territorio.

Webinar organizzato da Inps si è svolto presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi ha ospitato, il 20 febbraio scorso, presso la Sala Convegni di Viale Palmiro Togliatti 42, il webinar organizzato da Inps dedicato alla riforma della disabilità introdotta dal D. Lgs. 622024, con particolare riferimento all'avvio della sperimentazione nel territorio brindisino.L'iniziativa, trasmessa in diretta dalla sede dell'Ordine, ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e istituzionale su una riforma che segna un cambiamento significativo nel sistema di valutazione della disabilità in Italia.