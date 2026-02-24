Rifiuti nessuna risposta dal consiglio comunale aperto Insorge Consumerismo

Consumerismo No Profit denuncia l’assenza di risposte dal consiglio comunale aperto di Aversa, convocato il 18 febbraio 2026, per discutere il problema dei rifiuti. La mancanza di interventi concreti peggiora la situazione, poiché i cittadini continuano a segnalare accumuli e inefficienze nel servizio di raccolta. La proposta di soluzioni pratiche resta senza seguito, lasciando la questione irrisolta e in attesa di interventi efficaci.

Presenti la delegata regionale per la Campania Rossella di Grazia e la delegata territoriale per Aversa Adele Belluomo. Nonostante la nutrita partecipazione di cittadini esasperati e le numerose segnalazioni già raccolte dall’Associazione, l’Amministrazione comunale - e in particolare il Sindaco - non ha fornito alcun impegno concreto né una tempistica certa per risolvere la situazione di stallo. In particolare, nessuna indicazione è emersa in merito a un cronoprogramma chiaro per il superamento delle inadempienze della ditta Re.mi srl; l’avvio effettivo della procedura di gara per l’individuazione di un nuovo gestore in grado di garantire un servizio regolare, efficiente e dignitoso; misure immediate di emergenza per mitigare i disservizi e il degrado urbano ormai diffuso in diverse zone della città. 🔗 Leggi su Casertanews.it

