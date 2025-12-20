Cas a Vallicelle l' opposizione chiede un Consiglio comunale aperto

Il gruppo di opposizione Lista Civica Froli per Fauglia ha richiesto un Consiglio comunale aperto riguardo all’eventuale apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in zona Vallicelle, in seguito a un’interrogazione rimasta senza risposta e a un incontro con la Prefettura di Pisa. La richiesta mira a favorire un confronto trasparente e partecipato sulla questione, che coinvolge la comunità locale.

