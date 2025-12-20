Cas a Vallicelle l' opposizione chiede un Consiglio comunale aperto
Il gruppo di opposizione Lista Civica Froli per Fauglia ha richiesto un Consiglio comunale aperto riguardo all’eventuale apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in zona Vallicelle, in seguito a un’interrogazione rimasta senza risposta e a un incontro con la Prefettura di Pisa. La richiesta mira a favorire un confronto trasparente e partecipato sulla questione, che coinvolge la comunità locale.
Dopo un'interrogazione consiliare rimasta ad oggi senza risposta e un incontro con la Prefettura di Pisa, il gruppo di opposizione Lista Civica Froli per Fauglia ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto sull'eventuale apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in.
