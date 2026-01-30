Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze | dibattito aperto

Il consiglio comunale di Gualdo Tadino si riunisce martedì pomeriggio per discutere due questioni importanti. Da un lato, si parlerà dell’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con il regolamento che ne definisce le regole. Dall’altro, si discuterà della candidatura del Comune all’associazione nazionale

GUALDO TADINO - L’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze con relativo regolamento, e la candidatura del Comune all’associazione nazionale " I borghi più belli d’ Italia ", le cui proposte sono state elaborate su imput di Gabriele Bazzucchi, assessore a welfare, politiche giovanili, istruzione, cultura e turismo, viene posta in discussione nella seduta consiliare convocata per le ore 16 di martedì 3 febbraio. Di seguito verranno discusse interrogazioni e mozioni presentate singolarmente o unitariamente dai gruppi di minoranza Rifare Gualdo, Forza Italia e Gualdo: uso dei fondi relativi alla concessione mineraria " Rocchetta " e progetto "Le vie dell’acqua; situazione economico-finanziaria di Sogepu spa e impatti per la società Esa spa e sul bilancio del Comune; sostegno alle famiglie con più figli mediante agevolazioni sui servizi scolastici comunali; recupero e rigenerazione dell’immobile incompiuto ex area "Lidl"-avvio di un percorso per la realizzazione di interventi di social housing e di rigenerazione urbana sostenibile; individuazione urgente di un’area da adibire a parcheggio nei pressi della chiesa di Rigali, in occasione di celebrazioni religiose e manifestazioni locali; azioni strategiche del Comune per l’attuazione della Zes unica Marche - Umbria e per la valorizzazione delle aree produttive comunali; valorizzazione delle mura federiciane e delle aree storiche cittadine, documento presentato dal gruppo consiliare Rifare Gualdo e riformulato dalla III commissione consiliare permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

