Riciclaggio e fatture false tra l' Emilia e la Campania | 18 condannati nell' inchiesta On Air

Pene fino a otto anni e otto mesi e cinque società confiscate, nel processo a carico dei membri di un giro di frodi da 10 milioni nell'edilizia. Sette i patteggiamenti Si chiude con un bilancio di 18 condanne in rito abbreviato e sette patteggiamenti il primo atto giudiziario dell'operazione "On Air", l'inchiesta antimafia che lo scorso marzo aveva scosso l'imprenditoria edile tra l'Emilia e la Campania. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) Nadia Buttelli ha emesso una sentenza che conferma l’impianto accusatorio coordinato dal pubblico ministero della Divisione distrettuale antimafia (Dda) bolognese Roberto Ceroni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Riciclaggio e false fatture per 10 milioni di euro, 18 condanne e 7 patteggiamentiLa maxi inchiesta della Dda di Bologna, denominata ‘On Air’, ha portato alla condanna di 18 persone e a 7 patteggiamenti per riciclaggio e false fatture che coinvolgono circa 10 milioni di euro.

Fatture false e riciclaggio. Truffa milionaria a onlus di Firenze. Anche Lodi nell’operazioneUna vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato un articolato sistema di riciclaggio e false fatturazioni coinvolgente Lombardia, Veneto, Toscana e Paesi esteri.

La Guardia di Finanza di Brescia svela una rete di riciclaggio in edilizia La Guardia di Finanza di Rovato ha individuato movimenti bancari illeciti che consentivano a una serie di aziende edili di mettere in circolo denaro contante a fronte di false fatture - facebook.com facebook