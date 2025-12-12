Fatture false e riciclaggio Truffa milionaria a onlus di Firenze Anche Lodi nell’operazione

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato un articolato sistema di riciclaggio e false fatturazioni coinvolgente Lombardia, Veneto, Toscana e Paesi esteri. Tra le vittime, una onlus di Firenze, al centro di una truffa milionaria. L’indagine, partita anche da Lodi, ha portato all’arresto di diversi soggetti e alla scoperta di un complesso network criminale.

È partita anche da Lodi la vasta operazione della Polizia di Stato che ieri, all’alba, ha portato a smantellare un articolato sistema di riciclaggio e false fatturazioni attivo tra Lombardia, Veneto, Toscana e diversi Paesi esteri. Su richiesta della Squadra Mobile di Brescia, la Questura di Lodi ha messo a disposizione due agenti, impegnati nelle perquisizioni e nel supporto operativo sul territorio provinciale, contribuendo alle attività coordinate dalla Procura bresciana. L’intervento, scattato simultaneamente nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, ha portato all’esecuzione di nove fermi di indiziato di delitto nei confronti di cittadini cinesi, albanesi, nigeriani e italiani accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fatture false e riciclaggio. Truffa milionaria a onlus di Firenze. Anche Lodi nell’operazione

