Ricerche in mare | correnti ostacolano il recupero dei dispersi

Le correnti marine hanno complicato le operazioni di ricerca dei due pescatori dispersi al largo di Santa Maria Navarrese, impedendo il recupero dei corpi. La forte corrente ha spinto i soccorritori a riorganizzare le attività, rallentando i tentativi di localizzare le vittime. Le condizioni del mare sono rimaste instabili, costringendo a sospendere temporaneamente le ricerche. La squadra ha ripreso le operazioni non appena le condizioni sono migliorate.

Le ricerche dei due pescatori dispersi al largo di Santa Maria Navarrese sono riprese dopo la pausa forzata dal maltempo. Antonio Morlè ed Enrico Piras sono scomparsi a seguito dell’affondamento del peschereccio Luigino. Sommozzatori e un robot subacqueo stanno cercando di raggiungere il relitto, ma i corpi non sono ancora stati trovati. La tempesta che ha imperversato per giorni ha lasciato il mare ancora agitato, nonostante le condizioni meteorologiche siano migliorate. Le correnti marine, anche dopo la tempesta, rimangono forti e imprevedibili, rendendo difficile mantenere una posizione stabile per i sommozzatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

