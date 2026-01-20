Spagna incidente ferroviario in Andalusia | 41 morti Proseguono le ricerche dei dispersi – La diretta
Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, causando almeno 41 vittime e numerosi feriti. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono ancora in corso. La tragedia ha suscitato grande attenzione e solidarietà nella regione, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dell’accaduto e garantire assistenza alle persone coinvolte.
Proseguono le ricerche ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, dove un grave incidente ferroviario ha causato almeno 41 morti, centinaia di feriti e altrettanti dispersi. Due treni dell’alta velocità sono deragliati la sera di domenica 18 gennaio e l’ipotesi è che si sia verificato un guasto ai binari, e dunque a un danno dell’infrastruttura. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha affermato che si può quasi del tutto escludere la possibilità che la causa sia stata l’errore umano: entrambi i treni viaggiavano entro i limiti della velocità consentita ed erano attivi i sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Almeno 39 morti in un incidente ferroviario in Andalusia, nel sud della SpagnaUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nel sud della Spagna, causando la morte di almeno 39 persone.
Deragliamento ferroviario in Spagna: proseguono le identificazioni delle vittime. L’ultimo bilancio parla di 39 morti e 139 feritiIn Andalusia, le autorità stanno lavorando all’identificazione delle vittime del recente deragliamento ferroviario, che ha causato 39 decessi e 139 feriti.
Incidente dei treni in Spagna, chi sono le vittime: il giornalista, il poliziotto, la studentessa. I volti e i nomi della strage - Sale il bilancio delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Córdoba. msn.com
Incidente ferroviario in Spagna, dalle vittime all'inchiesta: cosa sappiamo - Proseguono le indagini sull'incidente ferroviario di Adamuz in Spagna in cui due treni dell'Alta velocità si sono scontrati vicino Cordoba causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti. tg24.sky.it
Incidente in Spagna: “Il rischio zero non può esistere, ma in Italia la prevenzione è solida” x.com
Schianto tra due treni in Spagna, almeno 39 morti e 150 feriti. I soccorsi dopo l’incidente - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.