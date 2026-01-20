Spagna incidente ferroviario in Andalusia | 41 morti Proseguono le ricerche dei dispersi – La diretta

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, causando almeno 41 vittime e numerosi feriti. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono ancora in corso. La tragedia ha suscitato grande attenzione e solidarietà nella regione, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dell’accaduto e garantire assistenza alle persone coinvolte.

Proseguono le ricerche ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, dove un grave incidente ferroviario ha causato almeno 41 morti, centinaia di feriti e altrettanti dispersi. Due treni dell’alta velocità sono deragliati la sera di domenica 18 gennaio e l’ipotesi è che si sia verificato un guasto ai binari, e dunque a un danno dell’infrastruttura. Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha affermato che si può quasi del tutto escludere la possibilità che la causa sia stata l’errore umano: entrambi i treni viaggiavano entro i limiti della velocità consentita ed erano attivi i sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

