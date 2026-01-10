Continua la ricerca dei 30 lavoratori dispersi dopo il crollo avvenuto in una discarica nel villaggio di Binaliw, nella città di Cebu, nelle Filippine. Le operazioni di soccorso sono in corso per rintracciare eventuali sopravvissuti e fare luce sulle cause dell'incidente. La comunità locale resta in attesa di aggiornamenti, mentre le autorità monitorano la situazione con attenzione.

Proseguono le ricerche dei 30 lavoratori dispersi nel crollo in una discarica avvenuto nel villaggio di Binaliw, nella città di Cebu, nelle Filippine. Secondo le autorità, una valanga di rifiuti e detriti ha seppellito e ucciso almeno quattro persone. Dodici lavoratori sono stati salvati. I quattro morti, tra cui un ingegnere e un’impiegata, erano tutti dipendenti dell’impianto di gestione dei rifiuti, che conta 110 lavoratori, secondo il sindaco e la polizia. Ancora da chiarire le cause del crollo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippine, valanga in una discarica: le ricerche dei dispersi

