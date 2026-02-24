Riccardo morto suicida a 20 anni dopo aver picchiato la madre | Lei lo adorava e lo difendeva sempre

Riccardo Merkuri si è suicidato a 20 anni dopo aver aggredito la madre, convinto che fosse morta. La causa del gesto si collega a un incidente che lo aveva profondamente sconvolto. La madre, sempre amata e difesa dal ragazzo, non si aspettava una fine così drammatica. Il padre ricorda che, prima dell’accaduto, non c’erano segnali di crisi, solo tensioni occasionali. La vicenda ha lasciato la famiglia senza parole.

“In passato c’erano stati dei litigi ma nulla che potesse far pensare a quello che è successo, lei lo amava alla follia” ha raccontato il padre di Riccardo Merkuri il ventenne suicida dopo aver creduto che la madre fosse morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Morto in casa a 55 anni, lascia due figlie. Lo trova la madre che lo aspettava per cenaA Grosseto, si registra la scomparsa improvvisa di Massimo Del Pasqua, 55 anni, lasciando due figlie. Leggi anche: Glifosato, ritirato dopo 25 anni lo studio diventato “pietra miliare” che difendeva l’erbicida Roundup Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Riccardo pensava di avere ucciso la mamma: trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di Pollenza; Chi era il 20enne suicida a Civitanova Marche: credeva di aver ucciso la mamma il giorno del suo compleanno; Trovato morto in mare il 20enne che aveva picchiato la madre ed era fuggito nel giorno del suo compleanno; Riccardo pensava di avere ucciso la mamma | trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di Pollenza. Riccardo pensava di avere ucciso la mamma: trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di PollenzaCIVITANOVA Nel buio del fondale del porto a mezzogiorno di ieri, dopo 38 ore di ricerche, i sommozzatori hanno localizzato e recuperato l’esile corpo di Riccardo Merkuri, il ragazzo ... corriereadriatico.it Chi era il 20enne suicida a Civitanova Marche: credeva di aver ucciso la mamma il giorno del suo compleannoRiccardo Merkuri, forse credendo di aver ucciso sua madre, ha guidato da Pollenza a Civitanova Marche e qui si è gettato in mare: il suicidio poche ore ... fanpage.it la Repubblica. . Non ce l’ha fatta il bimbo di Chieri caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma: il piccolo Riccardo Lucà, 5 mesi, è stato dichiarato morto intorno alle 22 al Regina Margherita, dov’era ricoverato in condizioni disperate da sabato mattin - facebook.com facebook Riccardo Ferrarelli morto a Nuoro, l’accusa: «Per i medici di base carichi di lavoro insostenibili» x.com