A Grosseto, si registra la scomparsa improvvisa di Massimo Del Pasqua, 55 anni, lasciando due figlie. La tragedia è avvenuta nella sua abitazione, dove è stato trovato dalla madre, che lo aspettava per cena. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale, che si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile.

Grosseto, 28 dicembre 2025 – Cordoglio a Grosseto per la morte improvvisa di Massimo Del Pasqua, 55 anni e padre di due figlie. L’uomo è stato trovato morto dalla madre, che lo attendeva per cena. Non vedendolo arrivare è andata al domicilio dell’uomo e lo ha trovato senza vita. Accade nella frazione di Roselle. Disposta l’autopsia. Sarà un’autopsia, disposta dal magistrato, a chiarire adesso le cause della morte dell’uomo, che sembra non avesse patologie importanti. L’ipotesi è che abbia avuto un malore. Ma appunto gli approfondimenti del medico legale chiariranno meglio cosa è accaduto. A intervenire, il 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in casa a 55 anni, lascia due figlie. Lo trova la madre che lo aspettava per cena

