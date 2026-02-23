Terribile incidente domestico a Pessione di Chieri | morto il piccolo Riccardo Lucà di soli cinque mesi caduto dalle scale con la madre

Il piccolo Riccardo Lucà, di soli cinque mesi, ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale di casa a Pessione di Chieri. La causa dell’incidente è stata una distrazione della madre, che non ha notato il bambino mentre si trovava vicino alle scale. Nonostante i soccorsi tempestivi, le ferite riportate sono risultate fatali. La famiglia ora si trova a dover affrontare questo dramma improvviso. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti della zona.

Il piccolo Riccardo Lucà, di soli cinque mesi, è morto nella serata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era in condizioni disperate dallo scorso sabato 21 dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente domestico nella villetta in cui abitava con la famiglia a Pessione di Chieri. La madre è caduta rovinosamente dalle scale in casa mentre lo teneva in braccio e lui ha riportato un grave trauma da schiacciamento. La pm Alessandra Provazza della procura di Torino, che coordina le indagini dei carabinieri e ha aperto un fascicolo tecnico, senza indagati né ipotesi di reato, potrà disporre l'autopsia nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

