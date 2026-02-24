Riattivate l' accesso al wi-fi in ospedale

Il guasto alla rete Wi-Fi nell’ospedale Manzoni ha impedito a pazienti e operatori di connettersi, causando disagio e difficoltà nelle comunicazioni. La mancanza di accesso al servizio ha influito sulla possibilità di aggiornarsi o mantenere i contatti con familiari e colleghi. La richiesta di riattivare il Wi-Fi mira a garantire una connessione stabile e veloce, per facilitare le procedure quotidiane e migliorare il comfort dei degenti. La ripresa del servizio è attesa entro poche ore.

“Chiediamo l'attivazione e la piena fruibilità del servizio wi-fi per il personale dell'ospedale Manzoni e in particolare a favore dei degenti, al fine di migliorare gli aspetti comunicativi e contribuire al benessere psicofisico dei pazienti durante il periodo di ricovero”. L'appello porta la firma di Massimo Coppia, segretario generale Uil Fpl Lario Brianza ed è indirizzato ad Asst Lecco, in particolare al direttore generale Marco Trivelli. In base a tutte queste valutazioni, la Uil Fpl Lario Brianza chiede di accogliere la richiesta e di prestare così attenzione a un tema che riguarda la qualità dell'assistenza e l'umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

