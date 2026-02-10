Dopo 20 anni le acque del fiume Oreto superano gli esami dell’ASP e rientrano nella rete idrica di P

Palermo riapre le sue fonti d’acqua dopo 20 anni. Le analisi dell’ASP hanno confermato che l’acqua del fiume Oreto è di nuovo potabile e può tornare a rifornire la rete cittadina. La città torna a contare su questa risorsa, che era stata sospesa per motivi di sicurezza. Ora si attende solo il via libera ufficiale per iniziare i prelievi.

Palermo riacquista una risorsa fondamentale per il suo approvvigionamento idrico: dopo oltre due decenni, l’acqua del fiume Oreto è stata giudicata idonea al consumo umano e sarà immettuta nella rete idrica della città. La decisione, arrivata grazie agli esami superati dall’ASP e agli investimenti di Amap, rappresenta una svolta significativa, soprattutto in un periodo segnato da una prolungata emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la Sicilia. Un traguardo che il sindaco Roberto Lagalla definisce un “risultato di cui dobbiamo andare fieri”, sottolineando come la qualità del progetto di Amap abbia creato le condizioni per restituire a Palermo una risorsa preziosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fiume Oreto

Dopo più di vent’anni, l’acqua del fiume Oreto torna potabile e entra di nuovo nella rete di distribuzione di Palermo.

Le acque del fiume Oreto torneranno ad alimentare il sistema di distribuzione di Palermo dopo più di vent’anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fiume Oreto

Argomenti discussi: Dichiarazione Ottavio Zacco – Rigenerazione urbana nel Centro Storico: Dopo 20 anni al via i lavori di riqualificazione in via degli Spersi e aree connesse; Il Gruffalò torna dopo 20 anni. Nel terzo libro ci sarà la nonna; Pensione anticipata, dopo 20 anni di caregiver o a 60 anni o con 30 anni di contributi: ecco la nuova proposta di legge; Vent'anni dopo Torino riecco le Olimpiadi in Italia: puntiamo a 20 medaglie e a lasciare un'eredità.

Superati gli esami dell'Asp: l'acqua dell'Oreto torna potabile e verrà immessa nella rete dopo 20 anniL'ok dopo mesi di prove di laboratorio. Già nei prossimi giorni arriveranno nei rubinetti 100 litri al secondo. Lagalla: Una risorsa importante in un momento di emergenza. L'amministratore unico di ... palermotoday.it

Andrea Pescia, ucciso in Brasile durante una rapina. Papà Bruno: «Dopo 20 anni è sempre con noi, la scuola è la sua eredità»PADOVA - «Vent’anni è un periodo lunghissimo ma ieri come oggi Andrea ci manca tantissimo. Il suo ricordo è sempre vivo anche perché non si cancella la morte di ... ilgazzettino.it

Solo dopo aver appreso che il suo contestatore ha affrontato negli anni numerosi interventi di ricostruzione cranio-facciale, il parlamentare si scusa parlando di «errore» e di risposta «scherzosa». Ne abbiamo parlato con Esposito - facebook.com facebook

Dopo cinque anni di silenzio discografico, la cantante torna all’Ariston con Animali notturni e racconta una fase più ritmata e luminosa, nata dal teatro e dal lavoro di squadra x.com