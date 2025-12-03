Cristiana Pedersoli il mondo di Bud Spencer rinasce attraverso l’arte

Nel cuore di chi lo ha amato, Carlo Pedersoli – per tutti Bud Spencer – non è mai andato via. Quest’anno avrebbe compiuto 96 anni. Campione di nuoto, cuore napoletano e icona del cinema italiano, continua a vivere nell’affetto del pubblico e, soprattutto, nello sguardo di sua figlia, Cristiana Pedersoli, che attraverso scrittura e arte mantiene vivo un legame profondo e autentico. Il volto meno noto di Bud Spencer: l’uomo curioso e innamorato della libertà. Nel suo libro e nelle sue opere emerge il volto meno noto di Bud Spencer: non solo l’attore dei film d’azione e della saga di Piedone lo sbirro - ancora oggi in onda sulle tv nazionali e locali -, ma l’uomo curioso, appassionato, innamorato della libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cristiana Pedersoli, il mondo di Bud Spencer rinasce attraverso l’arte

