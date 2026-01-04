Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino trovati resti umani vicino alla sua casa

A due anni dalla scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino, sono stati scoperti resti umani nei pressi della sua abitazione. La giovane, scomparsa dopo aver lasciato l'ospedale, rimane al centro di un'indagine in corso. La notizia solleva ancora quesiti sulla sua sparizione e sulle circostanze che hanno portato a questo ritrovamento.

Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile” - ' i resti sarebbero stati rinvenuti in un casolare da due escursionisti a Capodanno nella frazione di Vitriola di Montefiorino (Modena), a pochi passi dall’abitazione ... msn.com

Caso Ruggi, trovati resti umani vicino alla casa di Daniela - ' sono stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena). ansa.it

#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com

