Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino trovati resti umani vicino alla sua casa
A due anni dalla scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino, sono stati scoperti resti umani nei pressi della sua abitazione. La giovane, scomparsa dopo aver lasciato l'ospedale, rimane al centro di un'indagine in corso. La notizia solleva ancora quesiti sulla sua sparizione e sulle circostanze che hanno portato a questo ritrovamento.
Dopo due anni sono stati ritrovati alcuni resti umani nei pressi di casa di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa a Montefiorino dopo essere stata dimessa dall'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
