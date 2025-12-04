Il padre di Abdou morto a 13 anni nel Tanaro | Si chiarisca quello che è successo nel fiume

"Andremo in tribunale", dice il padre di Abdou, il 13enne scomparso nel Tanaro. La famiglia attende il processo al sedicenne accusato e spera che il fiume restituisca il corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il padre di Abdou, morto a 13 anni nel Tanaro: “Si chiarisca quello che è successo nel fiume” - La famiglia attende il processo al sedicenne accusato e spera che il fiume restituisca il corpo. fanpage.it scrive

