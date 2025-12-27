Morto nel sonno a 37 anni | disposta l' autopsia
Sarà l'autopsia, prevista nella giornata di sabato 27 dicembre, a stabilire con certezza le cause del decesso di Elia Bailot, il 37enne trovato senza vita nella sua camera da letto ad Azzano Decimo. Il fatto è successo intorno alle 19 di martedì 23 dicembre all'interno dell'abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Elia Bailot, muore nel sonno a 37 anni il giardiniere che amava lo sport e la musica. Disposta l'autopsia - La comunità di Azzano è sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Elia Bailot, giardiniere ai Vivai Pivetta di Porcia, morto nel sonno a 37 anni nella ...
Tragedia ad Azzano Decimo, 37enne muore nel sonno: addio a Elia Bailot - Lavorava come giardiniere, professione che svolgeva con impegno e dedizione, ed era apprezzato per il suo carattere solare, la disponibilità verso ...
