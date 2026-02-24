Renate obiettivo podio | Il segreto è il lavoro

Il Renate punta al podio dopo aver rallentato il Lecco, che si avvicina in classifica. La causa è il calo di rendimento degli avversari nelle ultime partite, che ha aperto la strada alla squadra di casa. I giocatori danno tutto in campo, concentrati a migliorare la posizione in campionato. Il tecnico invita a mantenere alta la concentrazione, perché ogni punto può fare la differenza. La sfida successiva si avvicina e il team non si ferma.

Il Lecco rallenta, dietro corrono, Renate incluso e le inseguitrici possono ufficialmente mettere nel mirino addirittura il podio nel girone A di Serie C. Tra chi aspira a entrare nelle "magnifiche tre" c'è anche la formazione nerazzurra che dopo lo stop di Cittadella ha ripreso a correre immediatamente battendo per la seconda volta in questa stagione l'Under 23 dell'Inter con cui, a meno di ulteriori incroci nei playoff, ha chiuso l'annata senza mai perdere. Due vittorie (di cui una pesantissima in Coppa Italia) e un pareggio il bottino dei brianzoli nel derby tra nerazzurre e, in generale, una classifica ancora molto buona che li vede al sesto posto proprio in compagnia del Cittadella, a meno 1 dal quinto, a meno 2 dal quarto e a meno 5 dal Lecco.