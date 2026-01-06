Fabrizio Romano ha condiviso un aggiornamento sul mercato delle italiane, concentrandosi su Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax. Nel suo video su YouTube, Romano rivela l’obiettivo segreto a centrocampo di Napoli, sottolineando l’importanza di monitorarlo attentamente. Un dettaglio che potrebbe influenzare le prossime strategie di mercato del club partenopeo.

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento sul mercato invernale delle italiane, focalizzandosi su Kenneth Taylor, il giovane centrocampista dell’Ajax. Il Napoli aveva mostrato concreto interesse per lui a dicembre, sondando le condizioni per un possibile trasferimento. Le priorità degli azzurri ora sono cambiate, ma il profilo va comunque monitorato. Taylor, il Napoli ci ha provato. Il 23enne olandese è un elemento versatile, che all’ Ajax, si è imposto come uno dei prospetti più interessanti dell’Eredivisie. A fine anno scorso, secondo Fabrizio Romano gli azzurri avevano mosso passi reali, raccogliendo informazioni dettagliate sull’operazione: “Prima delle limitazioni per il mercato il Napoli si era informato per Taylor dell’Ajax, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Romano rivela l’obiettivo segreto a centrocampo: “Va monitorato”

