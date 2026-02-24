Regno Unito da domani in vigore Eta per viaggi turismo e soggiorni di breve durata

Il governo britannico ha deciso di introdurre l'Autorisation Elettronica di Viaggio (Eta) per tutti gli italiani che vogliono visitare il Regno Unito per turismo o brevi soggiorni. La misura, che entrerà in vigore domani, richiede ai viaggiatori di ottenere questa autorizzazione prima di partire. La novità interessa chi pianifica di rimanere fino a sei mesi e mira a rafforzare i controlli alle frontiere. Molti italiani dovranno adattarsi a questa nuova procedura prima di mettersi in viaggio.

(Adnkronos) – Da domani gli italiani che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo o per soggiorni di breve durata (fino a un massimo di 6 mesi) dovranno essere in possesso di una Autorizzazione Elettronica di Viaggio (Eta, Electronic Travel Authorisation). L’Eta è associata al proprio passaporto italiano e ha una durata di due anni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Regno Unito, da domani in vigore Eta per viaggi turismo e soggiorni di breve durataL'Eta è associata al proprio passaporto italiano e ha una durata di due anni o fino alla scadenza del passaporto, qualora la validità residua del passaporto sia inferiore a due anni ... adnkronos.com

Viaggi nel Regno Unito Dal 25 febbraio 2026 i controlli saranno applicati prima della partenza: senza autorizzazione digitale potresti non riuscire a imbarcarti. ETA: obbligatoria per molti viaggiatori “visa-free” (turismo, business, fino a 6 mesi). eVisa: pe - facebook.com facebook