Questo albero di natale non è stato bruciato da islamisti nel Regno Unito

Un video diffuso online mostra un grande albero di Natale in fiamme, accompagnato dall’interpretazione che si tratti di un attacco da parte di jihadisti islamici nel Regno Unito. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali di questa versione e l'origine del video potrebbe essere diversa. È importante verificare le fonti prima di trarre conclusioni su eventi di questa natura.

Circola un video dove un grande albero di Natale va in fiamme ad opera, secondo la narrazione, di jihadisti islamici nel Regno Unito. Infatti, la clip viene condivisa con la scritta in inglese “Islamist Jihadist Burned Christmas Tree in UK”, ma si tratta di una notizia falsa. Per chi ha fretta. Il video non è stato girato nel Regno Unito.. Le immagini arrivano dalla Cina.. L’incendio è stato accidentale.. Nessun legame con gruppi islamisti o jihadisti.. Analisi. Il filmato mostra un enorme albero di Natale che prende fuoco all’interno di un centro commerciale, mentre il fumo invade l’area e alcune persone intervengono con estintori. 🔗 Leggi su Open.online

