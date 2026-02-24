Lombardia l’ex assessore Mazzali lascia Fdi

Barbara Mazzali ha deciso di abbandonare Fratelli d’Italia dopo aver ricevuto pressioni interne, scegliendo di passare a Forza Italia. La sua scelta arriva pochi mesi dopo aver criticato pubblicamente alcune decisioni del partito. La sua partenza ha suscitato reazioni tra i membri di entrambe le forze politiche, creando tensioni nel panorama politico locale. La consigliera regionale lombarda si mette ora in gioco con una nuova formazione politica.

La consigliera regionale lombarda Barbara Mazzali ha lasciato Fratelli d'Italia per aderire a Forza Italia. Ad annunciarlo è stato Alessandro Sorte, deputato azzurro e segretario regionale della Lombardia: «Il nostro gruppo sale così a 11 consiglieri regionali. Alle elezioni del 2023 erano stati eletti sei consiglieri e quello di Barbara Mazzali è il quinto ingresso nel gruppo, a conferma di un percorso di crescita politica e istituzionale costante. Siamo felici della sua scelta, si tratta di una figura di riconosciuto consenso, che in più tornate elettorali ha dimostrato competenza, credibilità e un forte radicamento sul territorio lombardo.

Barbara Mazzali passa da FdI a Forza Italia, che quasi raddoppia i consiglieri in Lombardia dal giorno delle elezioniBarbara Mazzali ha lasciato FdI e si è unita a Forza Italia, che da ieri conta quasi il doppio di consiglieri in Lombardia.

