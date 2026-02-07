Rapine a Reggio Emilia | 34enne arrestato dipendenze e problemi mentali al centro della confessione

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni sospettato di aver compiuto cinque rapine tra dicembre 2025 e ora. L’uomo, italiano, ha confessato di avere problemi di dipendenze e disturbi mentali, che avrebbero influito sulle sue azioni. La serie di colpi ha seminato il panico tra i commercianti della zona, ma ora si cerca di fare luce sulla vicenda e di mettere fine a questa escalation.

Il panico seminato tra i commercianti di Reggio Emilia ha trovato un epilogo in carcere: un uomo di 34 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dalla Polizia e ora dovrà rispondere di cinque rapine, due delle quali tentate, avvenute tra dicembre 2025 e i giorni scorsi. L'arresto, avvenuto mercoledì pomeriggio, ha posto fine a una serie di atti criminali che tenevano con il fiato sospeso i proprietari di esercizi commerciali nella zona di Porta Castello e del Viale Umberto I. L'uomo, individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, è stato trovato nella sua abitazione, a poche decine di metri dai luoghi dei delitti, con indosso gli abiti utilizzati durante le rapine.

