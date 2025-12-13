Donna segregata in casa e picchiata per 24 ore | arrestato marocchino

Un uomo marocchino è stato arrestato a Vigevano con l'accusa di aver segregato e maltrattato una donna per 24 ore. Quando le forze dell'ordine sono intervenute, la vittima era in stato di choc, con evidenti segni di violenza sul volto e sul corpo. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sui controlli nelle comunità.

Quando gli uomini del commissariato di Vigevano sono arrivati, la ragazza era sotto choc, con il volto tumefatto e il corpo ricoperto di lividi. Imolaoggi.it Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps - Per un giorno intero, tra martedì e mercoledì, una donna è stata tenuta segregata e picchiata in un'abitazione a Gambolò (Pavia). tgcom24.mediaset.it

