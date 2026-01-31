Sorpresi con 2 kg di esplosivo in auto | giudizio immediato per i corrieri delle ' marmotte'

I due giovani di Foggia, Denis Nicola Arace e Simone Ameri, sono stati giudicati immediatamente dopo essere stati trovati con 2 chili di esplosivo in auto. Sono stati fermati a Galatone, nel Leccese, mentre trasportavano il materiale senza alcuna protezione. Il giudice ha deciso di fissare subito il processo, che potrebbe portare a conseguenze pesanti per i due.

Fissato il giudizio immediato per Denis Nicola Arace e Simone Ameri, 21enni foggiani sorpresi e arrestati a Galatone, nel Leccese, mentre trasportavano - in auto e senza alcun tipo di protezione - un carico di ordigni per complessivi 2kg di materiale esplodente.È quanto deciso dal gip del.

