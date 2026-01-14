Dopo dieci anni, si apre un nuovo capitolo nel caso Regeni, con l’udienza alla Consulta dopo lo stop al processo. I legali degli imputati lamentano una negazione della difesa, mentre l’avvocatura dello Stato assicura che non vi sono vizi di legittimità. Una vicenda che ha segnato profondamente l’Italia, lasciando aperti ancora molte domande sulla verità e sulla giustizia.

Dieci anni. Interminabili. Un decennio è ormai passato dal sequestro e dall’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria. Su Giulio, dirà la madre Paola Deffendi, si è abbattuto “ tutto il male del mondo “. Così come si è scagliato contro una famiglia, i genitori Paola e Claudio e la sorella Irene, che da troppo tempo chiede verità e giustizia, di fronte alla mancata collaborazione giudiziaria da parte dell’Egitto, all’ostruzionismo e ai depistaggi del regime di Al Sisi e alla parallela incapacita? del nostro Paese – nella sua componente politica – di mantenere negli anni una posizione di fermezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regeni, l’udienza alla Consulta dopo lo stop al processo. I legali degli imputati: “Difesa negata”. L’avvocatura dello Stato: “Nessun vulnus”

Leggi anche: Caso Regeni, disposto l’invio degli atti alla Consulta: stop al processo

Leggi anche: Accolta la richiesta degli 007 egiziani. Atti alla Consulta, stop al processo Regeni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Regeni, atti alla Consulta, stop al processo - La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo Regeni inviando gli ... ansa.it