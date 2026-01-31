stato italiano pronto a finanziare esperti legali per la difesa nel caso regeni processo riprende dopo lungo stop

Dopo anni di attesa, il processo sul caso Regeni riprende in Italia. Questa volta, lo Stato si impegna a finanziare direttamente gli avvocati che difendono gli indagati. La decisione segna un passo importante, dopo un lungo stop che aveva lasciato in sospeso il procedimento.

Dopo un’attesa di anni, il processo sul caso Giulio Regeni riprende in Italia con un passo storico: lo Stato italiano ha deciso di finanziare direttamente i consulenti legali incaricati della difesa delle persone indagate nel procedimento. L’annuncio, arrivato con toni risolutivi, segna un punto di svolta nel percorso giudiziario che da tempo si trascina tra incertezze, tensioni diplomatiche e domande senza risposta. Il procedimento, aperto dopo la morte del giovane ricercatore britannico in Egitto nel gennaio 2016, era stato sospeso per mesi a causa della complessità delle indagini e delle difficoltà procedurali legate al coinvolgimento di autorità straniere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

