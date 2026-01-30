La Corte costituzionale ha deciso di riaprire il processo sul caso Regeni. Dopo mesi di stallo, ora l’Italia può investire di più sui consulenti della difesa. La decisione è un passo importante, anche se l’Egitto continua a non collaborare. La vicenda torna sotto i riflettori, con la speranza che si faccia luce sulla scomparsa e l’uccisione del ricercatore.

Il processo contro i presunti rapitori, torturatori e assassini di Giulio Regeni può riprendere. Ieri infatti la Consulta ha decretato che lo Stato può anticipare i fondi per i consulenti della difesa. Un passaggio tecnico, ma indicativo: di solito gli imputati pagano di tasca loro i consulenti e se, come nel processo Regeni, sono irreperibili, cioè il processo si svolge in “assenza”, perdono ogni diritto. L’atto d’accusa della Consulta all’Egitto. Tuttavia in questo caso la Consulta ha riconosciuto che per Regeni si procede in assenza, in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati, l’Egitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Consulta sblocca il processo Regeni: caso eccezionale, perché l’Egitto non coopera con l’Italia

Approfondimenti su Giulio Regeni

La Corte Costituzionale ha deciso di sbloccare il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, fermo da mesi.

La Corte costituzionale ha deciso di accogliere il ricorso dei difensori degli imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giulio Regeni

Regeni: processo sbloccato dalla Consulta, lo Stato anticiperà le spese per consulenze degli imputatiBocciata la disciplina che impediva, agli 007 imputati assenti, di avere assicurato il diritto di difesa ... msn.com

CAMPIONATO SAMMARINESE Benedettini la sblocca allo scadere del primo tempo, Prandelli e Bernardi la chiudono nel primo quarto d'ora di ripresa | Tre Fiori F.C. - S.S. Cosmos termina 3-0 - facebook.com facebook